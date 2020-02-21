«Россети Кубань» потратит 16,5 млрд рублей на развитие энергокомплекса

С 2020 по 2022 год на развитие электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи хотят направить около 16,5 млрд рублей

Об этом рассказал генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев на пресс-конференции, которая прошла в Краснодаре. По его словам, предприятие сознает необходимость постоянного и качественного развития сетевой инфраструктуры, создания новых энергомощностей. Утвержденная инвестиционная программа «Россети Кубань» на 2020-2022 годы предусматривает свыше 16,5 млрд рублей на эти цели.

Сергеев также добавил, что программа учитывает проекты, предусмотренные утвержденными схемами и планами перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и Адыгеи. Речь идет о строительстве новых и реконструкции существующих центров питания классом напряжения 35-110 кВ. Прирост трансформаторной мощности составит порядка 660 МВА.

«В 2020 году начнется реализация проекта по строительству современной цифровой подстанции "Ангарская" в северо-восточной части Краснодара. В сочинском энергорайоне в текущем году запланирована реконструкция подстанций "Пасечная", "Кудепста", "Адлер" в цифровом формате», — уточнил Сергеев.

Динамика энергопотребления в кубанской энергосистеме составляет примерно 3-5% ежегодного прироста. Это связано с развитием жилищного строительства, малого и среднего бизнеса. Более половины потребляемой мощности кубанской энергосистемы приходится на три основных района: Краснодар и его пригород, Юго-Западный и Сочинский энергорайоны.

Напомним, компания «Россети Кубань» входит в группу «Россети» и отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов, а общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км.