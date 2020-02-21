В Адыгее проверят законность торговых придорожных точек

В Адыгее в феврале создали рабочую группу, которая будет проверять размещение несанкционированных торговых точек вдоль дорог

Власти Адыгеи планируют провести проверку в преддверии курортного сезона. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 20 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на необходимость создания комфортной и безопасной зоны отдыха и торговли вдоль трасс.

«Водители и пассажиры должны иметь возможность отдохнуть в пути, приобрести сувениры. Мы уже говорили о необходимости создания многофункциональных заправочных комплексов. Весь придорожный сервис должен быть современным, а места для него — согласованы с ведомствами, ответственными за содержание и эксплуатацию дорог», — подчеркнул Кумпилов.

На заседании рекомендовали проверить в первую очередь торговые точки в Тахтамукайском районе. По данным администрации региона, именно там зарегистрировали наибольшее количество нарушений. Кроме того, на заседании Кумпилов поручил руководителям муниципалитетов, в которых увеличилось количество ДТП, проанализировать причины роста аварийности.

Как ранее писали Юга.ру, дорожники пообещали к лету открыть Тугургойскую развязку на М4 «Дон» под Краснодаром.