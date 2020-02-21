В России подешевели авиабилеты на внутренние рейсы

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики в феврале сообщил о снижении цен на авиабилеты по России

Специалисты сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на авиабилеты по России с марта по май 2020 года и выяснили, что они значительно подешевели.

В среднем цены на билет туда и обратно снизились на 23% по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом году путешественники платили порядка 13,7 тыс. рублей, то в этом — 10,5 тыс. рублей.

Самые дешевые внутренние рейсы, по данным аналитиков: Калуга — Краснодар, Минеральные Воды — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Москва — Казань.

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Кроме того, специалисты отметили, что цены на международные направления снизились на 3%. Средняя цена в этом году составила 22,5 тыс. рублей, в то время как в 2019 году россияне платили 23,1 тыс. рублей.

Выгодней всего весной будет отправиться в путешествие из Ростова-на-Дону в Бишкек (Киргизия), из Москвы в Ларнаку (Кипр) а также из Москвы в Бургас (Болгария).

Как рассказал RT гендиректор компании Игорь Константинов, снижение стоимости перелетов вызвано расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.

В 2019 году портал Юга.ру писал о том, что эксперты давали другие прогнозы. Так, по итогам года авиабилетам в России предрекали подорожание на 9-10%, а в первом квартале 2020 года цены должны были вырасти на 10-18%.

Авиация путешествия Цены

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