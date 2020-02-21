Банку УРАЛСИБ присвоили рейтинг «ВВВ+.ru» со «стабильным» прогнозом

Агентство оценило показатели бизнес-профиля банка как сильные. По данным НКР, они сохранятся и в среднесрочной перспективе. Банк, по мнению специалистов, отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода. Это связано с тем, что к ключевым направлениям бизнеса относятся потребительское кредитование — в том числе ипотека и автокредитование, а также корпоративное кредитование.

В НКР указали, что текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс. В агентстве уточнили, что акционерные риски у банка низкие. Эксперты считают, что это объясняется достаточно простой структурой собственности компании, которая не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учетом санации банка до 2025 года. Агентство оценило систему управления и качество менеджмента банка как адекватные масштабам и специфике его бизнеса.

Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе, сообщили 21 февраля в пресс-службе УРАЛСИБ.