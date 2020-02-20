На Кубани сформируют единый реестр лагерей. Те, кто в него не войдет, не смогут принимать детей и будут штрафоваться до миллиона рублей

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что новый федеральный закон, принятый в 2019 году, предусматривает составление единого реестра и полную инвентаризацию здравниц. Представить заявления в министерство труда и соцразвития края организации должны до 1 мая, а к июню вся работа должна быть завершена. Учреждения, не входящие в перечень, не смогут принимать детей и будут штрафоваться.

«Включение в реестр — это своего рода знак качества здравницы. И, конечно, это гарантия для родителей, что дети будут в безопасности, под контролем. Эти гарантии мы обязаны родителям обеспечить. Безусловно, для нас это вопрос имиджа, репутации Краснодарского края», — подчеркнула Минькова.

Изменения в законодательство о государственном регулировании организации отдыха и оздоровления детей были приняты в октябре. Они определяют новые требования к таким организациям, в том числе необходимость подавать сведения о себе для внесения в специальный реестр. Этот реестр будет размещен на сайте краевого минтруда.