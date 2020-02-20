На Кубани сформируют единый реестр лагерей. Те, кто в него не войдет, не смогут принимать детей и будут штрафоваться до миллиона рублей
К лету в Краснодарском крае должно завершиться формирование единого реестра детских здравниц и лагерей
Подготовку к оздоровительной кампании детей в 2020 году обсудили в краевой администрации 20 февраля.
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Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что новый федеральный закон, принятый в 2019 году, предусматривает составление единого реестра и полную инвентаризацию здравниц. Представить заявления в министерство труда и соцразвития края организации должны до 1 мая, а к июню вся работа должна быть завершена. Учреждения, не входящие в перечень, не смогут принимать детей и будут штрафоваться.
«Включение в реестр — это своего рода знак качества здравницы. И, конечно, это гарантия для родителей, что дети будут в безопасности, под контролем. Эти гарантии мы обязаны родителям обеспечить. Безусловно, для нас это вопрос имиджа, репутации Краснодарского края», — подчеркнула Минькова.
Изменения в законодательство о государственном регулировании организации отдыха и оздоровления детей были приняты в октябре. Они определяют новые требования к таким организациям, в том числе необходимость подавать сведения о себе для внесения в специальный реестр. Этот реестр будет размещен на сайте краевого минтруда.
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При подаче заявления организации будут обязаны указать в том числе сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения, информацию о результатах надзорных проверок, сведения о наличии лицензии на медицинскую и образовательную деятельность либо договора об оказании медицинской помощи, сведения об обеспечении доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания и т. д. Решение о включении организации в реестр будет приниматься в течение 20 рабочих дней.
Исключить организацию из реестра смогут в следующих случаях: при прекращении деятельности организации в сфере организации отдыха и оздоровления детей; при систематическом нарушении законодательных требований, невыполнении в установленный срок предписаний об устранении нарушений; при выявлении недостоверных сведений об организации.
Тех, кто не предоставит сведения в реестр и продолжит предоставлять услуги, будут штрафовать на семму от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Применять штрафы начнут с 1 июня 2020 года.