«Народ объединяется не призывами и лозунгами». Депутат Госдумы Ямпольская объяснила, зачем государству культура

Депутат Госдумы Елена Ямпольская 19 февраля рассказала, зачем государству поддерживать культуру

Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы РФ по культуре, опубликовала на сайте RT колонку с размышлениями. Портал Юга.ру публикует самые интересные выдержки из статьи.

Депутат напомнила, что зимой в России «активизировались споры об отечественной культуре, ее состоянии, проблемах, задачах и запросах».

По словам Ямпольской, отличие культуры «от прочей социалки» в том, что «социалка ликвидирует факторы неудовлетворенности, а культура прокачивает чувство удовлетворенности».

Также парламентарий раскрыла секрет «непреходящего обаяния советского искусства»: «Мы в сотый раз обращаемся к одному и тому же, потому что помним: надежда была. Что она нас обманула, тоже помним, но значительно слабее...», — написала Ямпольская. Она подчеркнула, что Голливуд не изобрел ничего нового по сравнению с советским кино. Современные же отечественные картины, «после которых зрителю жить хочется, а не лежать, уткнувшись носом в стену, собирают блистательную кассу».

Ямпольская объяснила, что государство не должно использовать запретительные меры, потому что «запретами мы можем только нанести ущерб тем ценностям, за которые ратуем». При этом депутат обратила внимание, что провокационных арт-акций в России становится меньше.

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«Акции, направленные на сознательное оскорбление традиционных ценностей, ставящие своей целью эпатаж ради эпатажа, возникают все реже. Следовательно, и маргинальные формы "критики" — срывы мероприятий, драки, разбрасывание нечистот и проч. — должны уйти в прошлое. Надо понимать, что оценка результатов творчества — сложный и тонкий процесс. Призывы делегировать эту оценку различным общественным объединениям (не творческим союзам) чреваты насаждением дилетантизма и идеологическими перегибами», — написала Ямпольская.

По ее словам, «творческому сообществу необходима постоянная доверительная связь с государством. А при условии компетентности представителей власти — даже способствовать генерации творческих идей и выработке близкого всему обществу художественного языка».

В конце Ямпольская объяснила задачу культуры в стране — «повысить качество слез и смеха», потому что «народ объединяется не призывами и лозунгами, а общими слезами и общей улыбкой».