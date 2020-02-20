В Краснодаре сносят незаконный торговый комплекс с 17 павильонами

В поселке Знаменском в Краснодаре демонтируют торговые павильоны, которые разместили там с нарушениями норм

Сейчас на улице Светлой расположен одноэтажный торговый ряд из 17 павильонов площадью 760 кв. метров. Собственник построил комплекс без разрешений, с нарушениями градостроительных и строительных норм.

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий сообщил, что два земельных участка, на которых находятся павильоны, предназначены для строительства жилья. В 2019 году мэрия добилась решения суда о сносе, однако собственник его не исполнил. Теперь демонтаж выполняет администрация города.

По словам Водолацкого, за неисполнение решения суда с собственника будут взыскивать вплоть до сноса по 5 тыс. рублей в сутки. Сейчас сумма неустойки составляет 355 тыс. руб. Планируется, что снос конструкции выполнят в течение недели, сообщили 20 февраля в пресс-службе мэрии.