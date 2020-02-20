В Краснодаре сносят незаконный торговый комплекс с 17 павильонами

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Знаменском в Краснодаре демонтируют торговые павильоны, которые разместили там с нарушениями норм

Сейчас на улице Светлой расположен одноэтажный торговый ряд из 17 павильонов площадью 760 кв. метров. Собственник построил комплекс без разрешений, с нарушениями градостроительных и строительных норм.

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий сообщил, что два земельных участка, на которых находятся павильоны, предназначены для строительства жилья. В 2019 году мэрия добилась решения суда о сносе, однако собственник его не исполнил. Теперь демонтаж выполняет администрация города.

По словам Водолацкого, за неисполнение решения суда с собственника будут взыскивать вплоть до сноса по 5 тыс. рублей в сутки. Сейчас сумма неустойки составляет 355 тыс. руб. Планируется, что снос конструкции выполнят в течение недели, сообщили 20 февраля в пресс-службе мэрии.

Напомним, в январе 2020 года в Краснодаре около КубГУ начали сносить летние кафе. 

Жилье Краснодар Строительство Торговля

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи представили концепцию благоустройства набережной
В Краснодаре сносят незаконный торговый комплекс с 17 павильонами
Водоемы на юге России признали самыми «цветущими» в стране
Городская Масленица в Краснодаре начнется с ярмарки
В Сочи откроют новый мемориальный комплекс с Вечным огнем и военной техникой
В Краснодаре обнаружили отверстия в окнах жилого дома, полиция проверяет версию о стрельбе

Лента новостей

Реклама на портале