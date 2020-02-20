Городская Масленица в Краснодаре начнется с ярмарки

Появилось расписание мероприятий на Масленицу, которые пройдут с 22 февраля в Краснодаре

1 марта на площади пройдет большое театрализованное шоу «Проводы русской зимы», где выступит группа «Гламурный колхоз». Также гостям покажут огненное и пиротехническое шоу, добывание огня древним способом, игру в «снежки по-краснодарски», барабанное шоу и шоу воздушных акробатов.

Кроме того, гости праздника увидят арт-объекты, фото-локации, чучело Масленицы, трактирный дворик с длинными столами и ежедневную концертную программу. Для детей будет работать площадка с аттракционами. Также на площади пройдет ярмарка, где можно купить натуральные фермерские продукты и сувениры кубанских мастеров, а также посетить мастер-классы по народным ремеслам.

На Пушкинской площади будет работать ярмарка «Городская Масленица», где жители и гости Краснодара смогут:

Основными площадками для народных гуляний в масленичную неделю станут Пушкинская площадь, Чистяковская роща, «Солнечный Остров» и Городской Сад. Праздники пройдут с 22 февраля по 1 марта.

В парке «Солнечный Остров» 29 февраля в 12:00 начнутся народные гуляния «Масленица — румяная да блинная». 1 марта в то же время гостей встретит праздник «Широкая Масленица» с радиостанцией «Радио Дача». В 14:00 состоится праздничный концерт «Как на масленичной неделе…», в котором поучаствуют творческие коллективы Городского дома культуры Карасунского округа.

В Чистяковской роще 29 февраля в 12:00 начнется игровая программа для детей «Масленицу встречаем — зиму провожаем!», а в 13:00 — дискотека для детей «Диско». На следующий день в 13:00 там пройдет театрализованное представление «Гуляй, Масленица!».

В Городском Саду 1 марта в 12:00 пройдет театрализованный праздник «Широкая Масленица в Городском Саду с "Радио Дачей"».

С полной афишей городских мероприятий на период Масленицы можно ознакомиться здесь.

Напомним, масленичная неделя в России в этом году проходит с 24 февраля по 1 марта. Завершатся семидневные празднования Прощеным воскресеньем 1 марта. Со 2 марта у православных начнется Великий пост.