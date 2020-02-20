Водоемы на юге России признали самыми «цветущими» в стране

Ученые из Курчатовского института 20 февраля опубликовали результаты исследования причин цветения воды, и рассказали, где больше всего водорослей

Специалисты из Курчатовского института исследовали 60 вспышек массового развития водорослей в России в период с 2016 по 2018 годы, сообщил RT.

Выяснилось, что цветение воды является частой проблемой в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. На ЮФО пришелся 21% всех вспышек, на ЦФО 18%, а на ПФО — 15%.

По словам ученых, в этих регионах цветет вода из-за развитого сельского хозяйства, большого потока туристов, теплого климата и низкой проточности водоемов.

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Как объяснил ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского института Зоригто Намсараев, массовое цветение водорослей опасно снижением качества питьевой воды, мором рыбы и водоплавающих птиц, потерей турпотока.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты предложили властям модернизировать очистные сооружения, а гражданам — заботиться об экологии. В частности, использовать стиральные порошки и другие синтетические моющие средства с минимальным содержанием фосфатов.