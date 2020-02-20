Водоемы на юге России признали самыми «цветущими» в стране

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Ученые из Курчатовского института 20 февраля опубликовали результаты исследования причин цветения воды, и рассказали, где больше всего водорослей

Специалисты из Курчатовского института исследовали 60 вспышек массового развития водорослей в России в период с 2016 по 2018 годы, сообщил RT.

Выяснилось, что цветение воды является частой проблемой в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. На ЮФО пришелся 21% всех вспышек, на ЦФО 18%, а на ПФО — 15%.

Читайте также:

По словам ученых, в этих регионах цветет вода из-за развитого сельского хозяйства, большого потока туристов, теплого климата и низкой проточности водоемов.

Читайте также:

Как объяснил ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского института Зоригто Намсараев, массовое цветение водорослей опасно снижением качества питьевой воды, мором рыбы и водоплавающих птиц, потерей турпотока.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты предложили властям модернизировать очистные сооружения, а гражданам — заботиться об экологии. В частности, использовать стиральные порошки и другие синтетические моющие средства с минимальным содержанием фосфатов.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в станице Елизаветинской покраснела вода в канале, оставшемся от старых водоочистных сооружений. Власти объяснили это цветением водорослей. А в 2020 году стала красной вода в Черном боре у берегов Новороссийска. Специалисты объяснили, что море приобрело такой оттенок из-за водорослей, которые зацвели в теплую погоду.

Азовское море Черное море Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи представили концепцию благоустройства набережной
В Краснодаре сносят незаконный торговый комплекс с 17 павильонами
Водоемы на юге России признали самыми «цветущими» в стране
Городская Масленица в Краснодаре начнется с ярмарки
В Сочи откроют новый мемориальный комплекс с Вечным огнем и военной техникой
В Краснодаре обнаружили отверстия в окнах жилого дома, полиция проверяет версию о стрельбе

Лента новостей

Реклама на портале