Елена Батурина перестала быть самой богатой россиянкой. Её обогнала владелица онлайн-магазина Татьяна Бакальчук

Краснодарский край, Вся Россия

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Журнал Forbes 20 февраля сообщил, что владелица Wildberries заработала 1,4 млрд долларов и стала самой богатой женщиной в России

Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заработала за год 400 млн долларов, а ее общее состояние оценивается в 1,4 млрд долларов, сообщил Forbes.

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении и в Польше. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук.

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Юга.ру писали, что в 2013 году Бакальчук занимала десятое место в рейтинге самых богатых россиянок, а уже в 2014 году —  третье. К 2019 году владелица Wildberries многократно увеличила свое состояние и стала второй в России женщиной-миллиардером.

В предыдущие годы самой богатой женщиной в России считалась президент компании Inteco Management Елена Батурина, отметил RT. Состояние вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в 1,2 млрд долларов.

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