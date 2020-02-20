Жителей Адыгеи будут штрафовать за уклонение от техобслуживания газовых приборов

«Газпром газораспределение Майкоп» в феврале будет принимать меры в отношении недобросовестных потребителей, в крайнем случае их ждет отключение от газоснабжения

Специалисты компании с начала 2020 года составили 13 заявлений на таких потребителей. Как правило, они систематически уклоняются от заключения договоров на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Заявления направили в управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Адыгеи. Нарушителям грозит штраф.

«В случае нежелания потребителя газа заключить договор на техобслуживание газового оборудования или отказа в допуске к оборудованию газовиков законодательством предусмотрены штрафные санкции», — пояснил заместитель генерального директора, главный инженер «Газпром газораспределение Майкоп» Мурат Кохужев.



Кохужев добавил, что штраф не является крайней мерой. В случае, когда абоненты продолжают уклоняться от требований закона, поставщик вправе приостановить газоснабжение «в целях исключения возникновения чрезвычайной ситуации».



Ответственность за надлежащее техническое состояние оборудования и безопасность его использования закреплена за абонентом. Законодательство России обязывает его своевременно заключать договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией. В Адыгее эта функция лежит в том числе на «Газпром газораспределение Майкоп».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Адыгее почти 2 тыс. человек рискуют остаться без газа до конца зимы из-за долгов.