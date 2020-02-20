Глава Адыгеи отметил несистемный подход минздрава региона к развитию районной медицины

«Здесь виден несистемный подход руководства района, поселений и минздрава. Считаю важным усилить работу на месте. Особое внимание нужно уделить улучшению качества оказания медицинских услуг, диспансеризации, повышению квалификации врачебных кадров и привлечению молодых специалистов в сельскую местность», — подчеркнул Мурат Кумпилов во время рабочей поездки в Красногвардейский район.

Кроме того, глава республики пообщался с руководством и коллективом районной больницы, которую отремонтировали в 2012 году. В прошлом году для учреждения купили рентген, а также другое медоборудование и оргтехнику. По словам главного врача, учреждение обслуживает 32 тыс. человек. В прошлом году во время диспансеризации осмотрели 6,6 тыс. человек: почти у половины выявили различные заболевания.

Кумпилов обратил внимание на важность диспансеризации населения, подчеркнув, что она должна охватывать максимальное число людей, а главный критерий эффективности этой работы — выявление заболеваний на ранних стадиях.