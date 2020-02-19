В Адыгее водитель съехала и дороги и насмерть сбила пешехода

Адыгея

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В станице Гиагинской в Адыгее произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход

Инцидент произошел вечером 17 января. 33-летняя местная жительница, управляя отечественной легковушкой, не справилась с управлением и съехала с дороги, где сбила пешехода, стоявшего на краю проезжей части. После автомобиль откинуло на опору линии электропередач. 51-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД), санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в Северском районе Кубани 16 февраля произошло ДТП с участием пьяного полицейского, в результате которого погибла 37-летняя женщина.

ДТП смерть

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