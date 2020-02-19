В ЗСК обсудили исполнение резолюции о развитии Краснодара мэрией города

Мэрия Краснодара 19 февраля отчиталась перед депутатами краевого Заксобрания об исполнении резолюции по развитию города, которая была принята по итогам круглого стола ЗСК в июле 2019 года

В резолюции намечены перспективы развития столицы Кубани и обозначены проблемы, требующие оперативного решения. В обсуждении исполнения документа приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Евгений Первышов, председатель гордумы Вера Галушко, депутаты ЗСК и города и сотрудники администрации.

Евгений Первышов сообщил, что власти города в 2019 году запустили программу по обновлению подвижного состава трамвайного и троллейбусного депо. На линии вышли 35 новых трамваев и 12 троллейбусов. Эта работа продолжится и в 2020-21 годах. Развивается и трамвайная сеть — готовится проектная документация по прокладке линий в отдаленные микрорайоны. Функционирует в городе и так называемый «социальный конвейер» — строятся новые школы и детские сады.

Кроме того, отметил мэр, продолжается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В порядок привели более 50 км. В текущем году планируется отремонтировать еще более 70 км дорог.

Вера Галушко в свою очередь рассказала о взаимодействии депутатов гордумы и краевых парламентариев. Она отметила, что общими усилиями решаются социально значимые проблемы непосредственно на местах — в избирательных округах. Особое внимание уделяется детям, созданию условий для дошкольного и общего образования, а также укрепления здоровья и активного досуга — на внутридомовых территориях устанавливаются детские площадки, игровые модули, ремонтируются помещения детских садов и школ.

«На таком уровне можно было бы снять все поставленные вопросы с контроля. Но к Краснодару у нас особое отношение. Необходимо понимать, что речь идет о краевой столице, и оценку нашим действиям дают избиратели. Поэтому нам нужен не репутационный эффект, а качественный процесс, который обеспечил бы определенный рывок в экономическом развитии города и в вопросах благоустройства», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер также добавил, что особое внимание уделяет краевому центру и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Под его непосредственным контролем находится реализация стратегически важных для города проектов.

Депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении рекомендаций краевого парламента. При этом законодатели указали на ряд направлений, которые по-прежнему требуют безотлагательного принятия мер. В частности, мэрии рекомендовали продолжить работу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства быстровозводимых модулей на территории действующих школ, аренды дополнительных площадей для размещения общеобразовательных классов, а также по организации подвоза учащихся к местам обучения. Также депутаты акцентировали внимание на необходимости принятия дополнительных мер по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, и по ряду других направлений.

По итогам мероприятия будет принята новая резолюция, к рассмотрению которой парламентарии вернутся во втором квартале года, сообщили в пресс-службе ЗСК.