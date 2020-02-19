На выходе из роддома. В России хотят упростить процедуру выдачи сертификата на маткапитал
В России хотят упростить процедуру получения сертификата на маткапитал. Общественники поддержали инициативу
18 февраля министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала заявил о том, что правительство собирается упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал.
«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — рассказал Силуанов.
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По его словам, данные, которые предоставит женщина в родильном доме, будут направляться в соответствующие органы.
«И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде», — заключил министр.
Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT эту инициативу.
«Заявление правительства об упрощении порядка оформления материнского капитала — хороший знак и движение вперед. Когда рождается ребёнок, родителям очень сложно собирать множество документов. Если можно будет просто принести справку о рождении ребенка, а сотрудники сами поднимут оставшиеся необходимые документы, это сильно упростит возможность оформления. При таком нововведении все можно будет сделать оперативно и практически в автоматическом порядке», — рассказала Леткова.
По ее словам, эта инициатива «существенно облегчит жизнь гражданам».
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Как писали Юга.ру, в 2018 году бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее использовать маткапитал на погашение кредитов. Согласно документу, граждане смогут направлять маткапитал на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, вне зависимости от даты, когда он был взят. Ранее было запрещено погашать долги, обязательства по которым возникли у граждан до возникновения права на получение материнского капитала.
А годом ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова инициировала разработку законопроекта, по которому отцы-одиночки Крыма смогут получать материнский капитал.