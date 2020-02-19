На выходе из роддома. В России хотят упростить процедуру выдачи сертификата на маткапитал

В России хотят упростить процедуру получения сертификата на маткапитал. Общественники поддержали инициативу

18 февраля министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала заявил о том, что правительство собирается упростить процедуру получения сертификата на материнский капитал.

«Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», — рассказал Силуанов.

По его словам, данные, которые предоставит женщина в родильном доме, будут направляться в соответствующие органы. «И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде», — заключил министр.

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT эту инициативу.

«Заявление правительства об упрощении порядка оформления материнского капитала — хороший знак и движение вперед. Когда рождается ребёнок, родителям очень сложно собирать множество документов. Если можно будет просто принести справку о рождении ребенка, а сотрудники сами поднимут оставшиеся необходимые документы, это сильно упростит возможность оформления. При таком нововведении все можно будет сделать оперативно и практически в автоматическом порядке», — рассказала Леткова. По ее словам, эта инициатива «существенно облегчит жизнь гражданам».

Читайте также: Правительство наметило борьбу с поздним рождением первенцев