Банк РНКБ предложил клиентам новую программу лояльности

Новая программа лояльности стартовала 15 января. Директор по развитию региональной сети РНКБ Игорь Логвин рассказал, что при выполнении ее условий ставка по кредиту наличными может понизиться до 7,9%. Для этого нужно оформить продукт по указанной ставке, после чего банк сделает скидку по кредиту в виде вознаграждения при выполнении всех условий программы. Одним из них является оплата покупок картой РНКБ на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Например, если клиент оформил кредит наличными и ежемесячно совершает покупки на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге скидка к ставке может составить до 3%.

Программа распространяется на кредит наличными, ипотеку по направлениям: «Новостройки», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека». Кроме того, участники могут повысить ставку по вкладу «Максимальный», сообщили в пресс-службе РНКБ.

Логвин уточнил, что с момента запуска программы клиенты уже оформили около 4 тыс. потребительских кредитов, более 250 ипотечных, а также около 2 тыс. вкладов. При этом специальной регистрации в программе не требуется. Все клиенты, оформившие кредит наличными, ипотеку или вклад «Максимальный» автоматически становятся ее участниками, выполняя соответствующие условия.

Подробно условия программы можно изучить на официальном сайте банка в разделе «Физическим лицам» или позвонить в контактный центр банка по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 234-27-27. Также узнать обо всех условиях программы жители края могут лично в любом отделении РНКБ.