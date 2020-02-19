В Новороссийске разыскивают пропавшего без вести мужчину

Мужчина ушел из дома в селе Борисовка 17 февраля и не вернулся. Его рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и серые глаза. На нем была черная куртка, синие джинсы и черные берцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего Егора Войтовича, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что в УМВД Новороссийска зарегистрировано сообщение о пропаже 31-летнего мужчины. В полицию обратился его брат.