В Новороссийске разыскивают пропавшего без вести мужчину

Краснодарский край

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Под Новороссийском 17 февраля пропал 31-летний Егор Вайтович

Мужчина ушел из дома в селе Борисовка 17 февраля и не вернулся. Его рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и серые глаза. На нем была черная куртка, синие джинсы и черные берцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего Егора Войтовича, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что в УМВД Новороссийска зарегистрировано сообщение о пропаже 31-летнего мужчины. В полицию обратился его брат.

Новороссийск Полиция Пропавшие без вести Розыск людей

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