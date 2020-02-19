В Краснодаре арестовали имущество участника банды Цапков, который управлял активами преступников

Краснодарский край

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19 февраля стало известно о том, что в Краснодаре арестовали имущество бизнесмена Федора Стрельцова, который контролировал активы Цапков после их ареста

Ранее Юга.ру уже рассказывали о Федоре Стрельцове. После ареста лидера преступной банды Сергея Цапка он фактически управлял его имуществом и землями в Кущевском и Ленинградском районах. 

После того, как арестовали Надежду Цапок, мать Сергея Цапка, арендованные ее предприятием земли перешли под контроль «Агрокомплекса "Кущевский"», которым владел Стрельцов. Права на эти земли оспаривают несколько компаний.

В 2018 году Стрельцова заподозрили в хищении 33 млн рублей у предприятия «Агрохим-авиа» и возбудили в отношении него уголовное дело. В марте 2019 года на него завели еще одно дело, так как заподозрили его в вымогательстве денег у директора подконтрольного ему предприятия. Сейчас Стрельцов находится в розыске.

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В феврале 2020 года арбитражный суд Краснодарского края в рамках банкротства бизнесмена Стрельцова запретил Росреестру любые регистрационные действия с имуществом, которое ему принадлежит. Под арест попали шесть нежилых зданий в селе Успенском в Краснодарском крае, участок площадью 780 км. метров в Кущевской, частный жом и коммерческое помещение площадью 1,9 тыс. кв. метров в доме на улице Пушкина в Ростове. До этого суд арестовал две грузовые машины Стрельцова.

Банкротство мужчины начала бывшая сотрудница «Агрокомплекс "Кущевский"». В 2015 году она заняла Стрельцову деньги, которые он затем не вернул. Также свои требования к нему установили компании «Семпром» (сумма долга — 49 млн руб.), Россельхозбанк и сам «Агрокомплекс "Кущевский"». Последняя компания указала, что Стрельцов в качестве владельца взял средства в долг из кассы и не вернул, сообщило издание «Коммерсант». Другие кредиторы, между тем, оспаривают требование «Агрокомплекса "Кущевский"» и считают его сомнительным, так как все это время предприятие не обращалось в суд по поводу средств, которые Стрельцов не вернул.

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