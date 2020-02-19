В Краснодаре арестовали имущество участника банды Цапков, который управлял активами преступников

19 февраля стало известно о том, что в Краснодаре арестовали имущество бизнесмена Федора Стрельцова, который контролировал активы Цапков после их ареста

Ранее Юга.ру уже рассказывали о Федоре Стрельцове. После ареста лидера преступной банды Сергея Цапка он фактически управлял его имуществом и землями в Кущевском и Ленинградском районах.

После того, как арестовали Надежду Цапок, мать Сергея Цапка, арендованные ее предприятием земли перешли под контроль «Агрокомплекса "Кущевский"», которым владел Стрельцов. Права на эти земли оспаривают несколько компаний.

В 2018 году Стрельцова заподозрили в хищении 33 млн рублей у предприятия «Агрохим-авиа» и возбудили в отношении него уголовное дело. В марте 2019 года на него завели еще одно дело, так как заподозрили его в вымогательстве денег у директора подконтрольного ему предприятия. Сейчас Стрельцов находится в розыске.