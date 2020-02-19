В Ростове проверят социально-реабилитационный центр, где могли избивать детей

Утром 18 февраля Первый канал показал сюжет о ростовском центре и рассказал о том, что один из старших воспитанников, 14-летний парень, «жестоко избивает» детей из младшей группы. О ситуации стало известно, когда один из мальчиков пожаловался школьному учителю. Сразу после этого отец забрал «трудного подростка». Как отмечают в сюжете, «за содеянное малолетнему хулигану ничего не грозит, [так как] возраст не позволяет привлечь его к ответственности».

В ростовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних находятся дети от 3 до 18 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: безнадзорные, не имеющие места проживания и так далее. Детей в центр отдают сами родители, либо же дети оказываются там по другим основаниям, предусмотренным законодательством России.

Воспитатели, согласно сюжету, знали о происходящем и не раз обращались к руководству, чтобы были приняты меры в отношении подростка, однако получали «отговорки». По словам работников, учреждению также не хватало обеспечения: центр не получал лекарств, а в его столовой кормили плохо и мало. В конце ролика говорилось о том, что директора и его заместителя уже отправили в отставку.

В этот же день в Следственном комитете Ростовской области сообщили, что на бывшего директора центра завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). В пресс-службе ведомства уточнили, что, по версии следствия, руководитель социально-реабилитационного центра для детей ненадлежаще исполняла свои обязанности и не обеспечила безопасность трех малолетников воспитанников.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил проверить работу центра. В пресс-службе правительства Ростовской области уточнили, что до конца недели губернатор заслушает доклад министра труда и социального развития Елены Елисеевой и информацию уполномоченного по правам ребенка Ирины Черкасовой.