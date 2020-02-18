На Кубани отправили в психбольницу женщину, которая зарезала своего ребенка

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом суде 18 февраля окончили рассмотрение уголовного дела жительницы Анапы, которая убила свою дочь

Согласно материалам дела, в апреле 2019 года 37-летняя женщина гостила у знакомых в станице Гостагаевской под Анапой вместе со своей четырехлетней дочерью. Она вышла с ребенком во двор, где ударила девочку ножом в шею. Та умерла на месте. Мать вернулась и рассказала хозяевам о произошедшем.

В отношении женщины завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила хроническое психическое расстройство.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что женщина не подлежит уголовной ответственности, так как в момент преступления находилась в состоянии невменяемости. В итоге было принято решение о ее принудительном лечении в психбольнице с интенсивным наблюдением, сообщили в пресс-службе суда.

Анапа Дети Преступления против детей Суд

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