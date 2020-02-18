В центре Краснодара ограничат движение из-за праздника

В этот день в городе проведут краевое мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Проезд закроют по улицам, которые прилегают к Пушкинской площади.

С 6:00 и до окончания праздника водителям придется объезжать:

улицу Пушкина — от Рашпилевской до Красной;

улицу Рашпилевская — от Пушкина до Советской.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в краевом центре на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской из-за ремонта.