В центре Краснодара ограничат движение из-за праздника

Краснодарский край

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Центр Краснодара 20 февраля временно закроют для движения из-за проведения мероприятия

В этот день в городе проведут краевое мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Проезд закроют по улицам, которые прилегают к Пушкинской площади.

С 6:00 и до окончания праздника водителям придется объезжать:

  • улицу Пушкина — от Рашпилевской до Красной;
  • улицу Рашпилевская — от Пушкина до Советской.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в краевом центре на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской из-за ремонта. 

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