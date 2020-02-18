В центре Краснодара ограничат движение из-за праздника
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Центр Краснодара 20 февраля временно закроют для движения из-за проведения мероприятия
В этот день в городе проведут краевое мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Проезд закроют по улицам, которые прилегают к Пушкинской площади.
С 6:00 и до окончания праздника водителям придется объезжать:
- улицу Пушкина — от Рашпилевской до Красной;
- улицу Рашпилевская — от Пушкина до Советской.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в краевом центре на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской из-за ремонта.