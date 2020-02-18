В Адыгее отметили 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятные мероприятия начались с возложения цветов и венков на центральном мемориале в Майкопе. После минуты молчания и церемонии возложения стартовал автопробег по местам боевой славы. Он проходил по маршруту: Майкоп — аул Понежукай — Адыгейск — аул Шенджий — аул Тахтамукай — поселок Энем — аул Афипсип. В каждом населенном пункте состоялись митинги, возложения венков и цветов, вручение юбилейных медалей ветеранам, мероприятия по увековечиванию памяти героев — освободителей Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время обращения к участникам автопробега подчеркнул, что проведение акции — важный вклад в сохранение исторической памяти о подвиге освободителей.

«Мы в вечном долгу перед ветеранами, перед всеми, кто ценою своей жизни освобождал нашу родную землю, кто добывал победу в тылу, кто восстанавливал регион, всю страну в послевоенные годы, внес большой вклад в дальнейшее мирное развитие Адыгеи и всего российского государства. Сохранение памяти о великом подвиге освободителей, забота о наших ветеранах — наш святой долг перед ними», — отметил глава Адыгеи.

Напомним, освобождение территории Адыгеи началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район освободили 2 февраля, Теучежский — 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения республики.

Из Адыгеи в годы войны призвали 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли. Практически всех участников отметили боевыми наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Сегодня в республике проживает около 2,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них 161 фронтовик, 23 жителя блокадного Ленинграда и 26 узников концлагерей.