В России выросло число туристов из стран Евросоюза

В 2019 году в России побывало 4,75 млн граждан Евросоюза. Это на 41,5 тыс. больше, чем в 2018 году, сообщил RT со ссылкой на погранслужбу ФСБ России.

Больше всего туристов приезжает в Россию из Финляндии (938,6 тыс. человек), Германии, (744,4 тыс.), Польши (680,3 тыс.), Эстонии (540 тыс.) и Латвии (365,7 тыс.).

По сравнению с 2018 годом, в Россию стало приезжать больше туристов именно из прибалтийских стран. Так, туристов из Эстонии было на 43 тыс. больше, чем в 2018 году, из Литвы — на 10,8 тыс., из Латвии — на 10,1 тыс. человек.