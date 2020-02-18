В России выросло число туристов из стран Евросоюза

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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18 февраля пограничная служба ФСБ РФ рассказала, сколько граждан Евросоюза посетили Россию в 2019 году

В 2019 году в России побывало 4,75 млн граждан Евросоюза. Это на 41,5 тыс. больше, чем в 2018 году, сообщил RT со ссылкой на погранслужбу ФСБ России.

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Больше всего туристов приезжает в Россию из Финляндии (938,6 тыс. человек), Германии, (744,4 тыс.), Польши (680,3 тыс.), Эстонии (540 тыс.) и Латвии (365,7 тыс.).

По сравнению с 2018 годом, в Россию стало приезжать больше туристов именно из прибалтийских стран. Так, туристов из Эстонии было на 43 тыс. больше, чем в 2018 году, из Литвы — на 10,8 тыс., из Латвии — на 10,1 тыс. человек.

По данным пограничников, граждане Евросоюза приезжают в Россию по работе, в туристических целях, либо с частным визитом.

Юга.ру писали, что 1 февраля Великобритания официально вышла из состава Евросоюза.

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