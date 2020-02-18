Кавказскую многоножку, которой более 20 млн лет, внесут в Красную книгу

Вид Hirudicryptus abchasicus обитает в лесах Абхазии, Адыгеи и на близлежащих территориях Краснодарского края. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) считают, что его сородичи обитают сейчас в Тайване, Макронезии [группа архипелагов в Атлантическом океане между Африкой и Европой — Юга.ру] и Непале. По их мнению, такой вид многоножек появился на Кавказе 33-23 млн лет назад. На юге России их впервые описали только в 2015 году.

Согласно исследованиям, в то время климат на планете был значительно мягче и теплее, а по территории Азии и Европы проходила большая субтропическая зона. В эпоху олигоцена (34 — 23 млн лет назад) произошло похолодание, территория субтропиков и тропиков значительно уменьшилась — стали появляться степи. Из-за этого случились разрывы ареала многоножек. Ученые вуза полагают, что оставшийся в лесах Северо-Западного Кавказа вид является связующим звеном между Канарскими островами и Непалом, но при этом эволюционировал и стал отличаться от своих сородичей.