За неуплату коммуналки россиян не надо лишать услуг ЖКХ. Об этом заявили в Госдуме

В Госдуму в феврале внесли законопроект, запрещающий отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о поправках в ст. 157 Жилищного кодекса. По словам автора законопроекта, депутата Алексея Куринного, в России следует запретить отключать за неуплату горячую и холодную воду, а также отопление, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — рассказал депутат.

Куринный добавил, что также нельзя отключать отопление, потому что семьи, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги, будут вынуждены жить в холоде, написал RT.