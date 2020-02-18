За неуплату коммуналки россиян не надо лишать услуг ЖКХ. Об этом заявили в Госдуме
В Госдуму в феврале внесли законопроект, запрещающий отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о поправках в ст. 157 Жилищного кодекса. По словам автора законопроекта, депутата Алексея Куринного, в России следует запретить отключать за неуплату горячую и холодную воду, а также отопление, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.
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«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — рассказал депутат.
Куринный добавил, что также нельзя отключать отопление, потому что семьи, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги, будут вынуждены жить в холоде, написал RT.
Юга.ру писали, как в Госдуме в разные годы планировали бороться с неуплатой коммуналки. Так, в 2013 году "коммунальным должникам" собирались запретить продавать свое жилье. В 2016 году депутаты готовили законопроект перехода поставщиков коммунальных услуг на прямые расчеты с населением. А в феврале этого года депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести скидки для тех граждан, которые отказались от бумажных квитанций в пользу оплаты онлайн.