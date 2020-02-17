На Кубани мужчина устроил стрельбу из автомата в парке культуры

Полиция задержала мужчину, который 17 февраля открыл беспорядочный огонь из автомата в Ейском районе

Инцидент произошел на территории парка культуры в станице Копанской. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из автомата Калашникова. Рядом в этот момент никого не было, никто от его действий не пострадал.

Стрелявшего задержали полицейские. У него изъяли оружие и патроны.

«Материал зарегистрирован. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.