На Кубани мужчина устроил стрельбу из автомата в парке культуры

Краснодарский край

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Полиция задержала мужчину, который 17 февраля открыл беспорядочный огонь из автомата в Ейском районе

Инцидент произошел на территории парка культуры в станице Копанской. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из автомата Калашникова. Рядом в этот момент никого не было, никто от его действий не пострадал.

Стрелявшего задержали полицейские. У него изъяли оружие и патроны.

«Материал зарегистрирован. Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске в декабре поймали мужчину, который стрелял в прохожих из игрушечного пистолета.

Ейский район Оружие Парки Хулиганство

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