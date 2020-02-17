Книжный магазин «Чарли» в Краснодаре объявил однодневную забастовку против приговора по делу «Сети». Из-за уничтоженных по решению суда книг

13 российских книжных магазинов из девяти городов России на день прекратили работу в знак поддержки фигурантов уголовного дела по «Сети»

Уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» возбудили в октябре 2017 года. Всего по нему в конце 2017 и в 2018 году задержали 11 человек. Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, также «Медиазона» сообщала, что часть задержанных объединяло увлечение страйкболом. По версии следствия, задержанные входили в террористическую группу «5.11», которая готовила революционный переворот и свержение власти. Такую версию в ФСБ объясняли тем фактом, что задержанные вместе играли в страйкбол и таким образом готовились к террору. В одной из справок ФСБ по делу утверждалось, что они собирались устроить теракты, приуроченные к выборам президента России и чемпионату мира по футболу в 2018 году, писала «Медуза».

Большинство обвиняемых по этому делу сообщали, что их показания были получены сотрудниками ФСБ под пытками — например, подробно об этом рассказывали Виктор Филинков, Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Все жалобы на силовиков, поданные обвиняемыми в Следственный комитет, были проигнорированы или отклонены. 10 февраля 2020 года в Пензе вынесли приговор обвиняемым в организации деятельности «террористического сообщества "Сеть"» или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ). Семерых антифашистов и анархистов — 27-летнего Дмитрия Пчелинцева, 23-летнего Илью Шакурского, 27-летнего Армана Сагынбаева, 30-летнего Андрея Чернова, 31-летнего Василия Куксова, 25-летнего Михаила Кулькова и 25-летнего Максима Иванкина осудили на сроки от шести до 18 лет колонии. В этот день суд постановил конфисковать оружие и личные вещи обвиняемых, среди них были учебник спецназа ГРУ, учебное пособие по стрелковому делу, книга «Грядущее восстание», «Капитал» Карла Маркса и другие анархистские издания. Их постановили «уничтожить как средство совершения преступления, не представляющее ценности» .