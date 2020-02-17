Книжный магазин «Чарли» в Краснодаре объявил однодневную забастовку против приговора по делу «Сети». Из-за уничтоженных по решению суда книг
13 российских книжных магазинов из девяти городов России на день прекратили работу в знак поддержки фигурантов уголовного дела по «Сети»
Уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» возбудили в октябре 2017 года. Всего по нему в конце 2017 и в 2018 году задержали 11 человек. Большинство фигурантов дела — антифашисты и анархисты, также «Медиазона» сообщала, что часть задержанных объединяло увлечение страйкболом. По версии следствия, задержанные входили в террористическую группу «5.11», которая готовила революционный переворот и свержение власти. Такую версию в ФСБ объясняли тем фактом, что задержанные вместе играли в страйкбол и таким образом готовились к террору.
В одной из справок ФСБ по делу утверждалось, что они собирались устроить теракты, приуроченные к выборам президента России и чемпионату мира по футболу в 2018 году, писала «Медуза».
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Большинство обвиняемых по этому делу сообщали, что их показания были получены сотрудниками ФСБ под пытками — например, подробно об этом рассказывали Виктор Филинков, Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. Все жалобы на силовиков, поданные обвиняемыми в Следственный комитет, были проигнорированы или отклонены.
10 февраля 2020 года в Пензе вынесли приговор обвиняемым в организации деятельности «террористического сообщества "Сеть"» или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ). Семерых антифашистов и анархистов — 27-летнего Дмитрия Пчелинцева, 23-летнего Илью Шакурского, 27-летнего Армана Сагынбаева, 30-летнего Андрея Чернова, 31-летнего Василия Куксова, 25-летнего Михаила Кулькова и 25-летнего Максима Иванкина осудили на сроки от шести до 18 лет колонии.
В этот день суд постановил конфисковать оружие и личные вещи обвиняемых, среди них были учебник спецназа ГРУ, учебное пособие по стрелковому делу, книга «Грядущее восстание», «Капитал» Карла Маркса и другие анархистские издания. Их постановили «уничтожить как средство совершения преступления, не представляющее ценности».
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17 февраля 13 книжных магазинов из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Ростова и других городов закрылись на день в знак поддержки фигурантов дела «Сети»:
«Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить "классику", когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, "приговариваются" судом к уничтожению?» — написали владельцы книжного магазина «Пиотровский» (Санкт-Петербург) на странице «ВКонтакте».
Они отметили аргументацию стороны обвинения:
«Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально "выбитыми" под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут "дать" 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись».
Владелица краснодарского магазина «Чарли» Анна Кадикова также сообщила порталу Юга.ру 17 февраля, что магазин «не может остаться в стороне и сделать вид, что ничего не происходит».
«Мы хотим привлечь к делу "Сети" внимание тех, кто еще ничего не слышал о нем, пусть и ценой потери выручки и оплаты работы продавцов», — рассказала она.