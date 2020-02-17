Протоиерей Смирнов сравнил «гражданский брак» с бесплатной проституцией. С ним никто не согласился
Протоиерей Дмитрий Смирнов 16 февраля сравнил женщин, живущих в незарегистрированных отношениях, с «бесплатными проститутками». Портал Юга.ру собрал реакцию общества на это заявление
Что случилось?
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.
«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает» — процитировал Смирнова «Интерфакс».
Гражданский брак — брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия христианской церкви или другой религиозной организации. Протоиерей имел ввиду в своей речи незарегистрированный брак или сожительство — отношения между партнерами по совместному проживанию, не оформленные в госорганах [прим. Юга.ру].
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Официальный представить МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook предложила придумать название и для мужчин, которые живут в гражданском браке.
А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, в котором заявил, что «жен бесплатных не бывает» и посоветовал Смирнову выпить водки.
Религиовед Денис Батарчук рассказал телеканалу «360», что, по его мнению, протоиерей «перегнул палку».
«Я не знаю, умышленно или нет, но он действительно оскорбил достаточное количество людей. Я против того, чтобы кому-то потом за это что-то было. Но ему как христианскому пастырю это, наверное, не то чтобы не к лицу, но не стоило бы так», — сказал Батарчук.
Он заметил, что Смирнов выразил частную точку зрения. Но люди обычно воспринимают это как позицию всей церкви.
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Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова Смирнова.
«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», — процитировало митрополита РИА «Новости».
А глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал такие словам недопустимыми.
«Это... мнение одного лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», — привел слова Легойды RT.
Извинился ли сам протоиерей Смирнов?
Нет. Он заявил журналисту «Фонтанки», что «никаких женщин не обижал». По словам Смирнова, он, наоборот, защищает женщин.
«Может быть, они задумаются, что брак совершается не в койке, а в ЗАГСе», — пояснил протоиерей.