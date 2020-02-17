Протоиерей Смирнов сравнил «гражданский брак» с бесплатной проституцией. С ним никто не согласился

Протоиерей Дмитрий Смирнов 16 февраля сравнил женщин, живущих в незарегистрированных отношениях, с «бесплатными проститутками». Портал Юга.ру собрал реакцию общества на это заявление

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает» — процитировал Смирнова «Интерфакс» .

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

Гражданский брак — брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия христианской церкви или другой религиозной организации. Протоиерей имел ввиду в своей речи незарегистрированный брак или сожительство — отношения между партнерами по совместному проживанию, не оформленные в госорганах [прим. Юга.ру].

Как отреагировало общество?

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook предложила придумать название и для мужчин, которые живут в гражданском браке.

А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, в котором заявил, что «жен бесплатных не бывает» и посоветовал Смирнову выпить водки.

Религиовед Денис Батарчук рассказал телеканалу «360», что, по его мнению, протоиерей «перегнул палку».

«Я не знаю, умышленно или нет, но он действительно оскорбил достаточное количество людей. Я против того, чтобы кому-то потом за это что-то было. Но ему как христианскому пастырю это, наверное, не то чтобы не к лицу, но не стоило бы так», — сказал Батарчук.

Он заметил, что Смирнов выразил частную точку зрения. Но люди обычно воспринимают это как позицию всей церкви.