Эксперты рассказали, как спамеры получают телефонные номера пользователей, и чем это опасно

Эксперты 17 февраля сообщили, что мошенники научились определять сотовые номера посетителей сайта и красть деньги со счета

О новом способе утечки персональных данных рассказали «Известия». Теперь мошенники могут определить сотовые номера посетителей сайта, которые перешли на страницу с мобильного телефона.

«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение», — объяснил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Отметим, что компании, пользующиеся этой технологией, нарушают сразу два российских закона: «О персональных данных» и «О рекламе».

Как прокомментировал RT эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, новый метод кражи персональных данных опасен тем, что при совершении платежей чаще всего «происходит идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, авторизованного по его паспортным данным».

Технологии, которые позволяют в интернете перехватывать такие данные, Вехов назвал «достаточно сложным по преступному исполнению, но эффективным» способом.