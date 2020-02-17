Эксперты рассказали, как спамеры получают телефонные номера пользователей, и чем это опасно

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Эксперты 17 февраля сообщили, что мошенники научились определять сотовые номера посетителей сайта и красть деньги со счета

О новом способе утечки персональных данных рассказали «Известия». Теперь мошенники могут определить сотовые номера посетителей сайта, которые перешли на страницу с мобильного телефона.

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«Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение», — объяснил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Отметим, что компании, пользующиеся этой технологией, нарушают сразу два российских закона: «О персональных данных» и «О рекламе».

Как прокомментировал RT эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов, новый метод кражи персональных данных опасен тем, что при совершении платежей чаще всего «происходит идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, авторизованного по его паспортным данным».

Технологии, которые позволяют в интернете перехватывать такие данные, Вехов назвал «достаточно сложным по преступному исполнению, но эффективным» способом.

Юга.ру писали, что в январе Роскачество опубликовало рекомендации, как пользователи могут защитить свои персональные данные от мошенников.

Гаджеты Интернет Мошенничество Связь Технологии

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