На Кубани в перевернувшейся машине погиб мужчина

Краснодарский край

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В Мостовском районе вечером 15 февраля в дорожном происшествии погиб мужчина

ДТП произошло под Майкопом в 21:05. 46-летний водитель Renault двигался в сторону Лабинска. На 66 км подъезда к городу он не справился с управлением и поехал по обочине, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия мужчина погиб на месте, рассказали 17 февраля в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 февраля в Кущевском районе произошло еще одно летальное ДТП — там у машины лопнуло колесо. 

ДТП Мостовский район смерть

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