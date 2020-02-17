На Кубани в перевернувшейся машине погиб мужчина

ДТП произошло под Майкопом в 21:05. 46-летний водитель Renault двигался в сторону Лабинска. На 66 км подъезда к городу он не справился с управлением и поехал по обочине, после чего машина опрокинулась.

В результате происшествия мужчина погиб на месте, рассказали 17 февраля в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 февраля в Кущевском районе произошло еще одно летальное ДТП — там у машины лопнуло колесо.