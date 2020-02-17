«Ростелеком» подтвердил безопасность информационной системы МФЦ в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» в феврале провел аттестацию безопасности всех МФЦ государственных и муниципальных услуг в Ростове-на-Дону

Специалисты компании оценили около 500 объектов информационной системы на предмет соответствия требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ во всех 16 многофункциональных центрах города и подтвердили их надежность.

Проверка коснулась защищенности внутреннего и внешнего периметра информационной системы. Специалисты компании «Ростелеком-Солар» смоделировали кибератаку на сеть заказчика и выяснили, насколько успешно действующая защита способна ее отразить. Затем они протестировали исходный код приложения МФЦ, которым оцифровывают документы заявителей.

«По итогам 15 дней скрупулезной работы “Ростелекома” заказчик получил аналитический отчет с профессиональной оценкой и рекомендациями по поддержанию всех параметров защищенности систем. В данном проекте особенно ценно то, что клиент проявил визионерский подход: оценил возможности угроз еще до их гипотетического появления», — прокомментировала заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с государственным и корпоративным сегментом Татьяна Виноградова.