Жители Кубани смогут кастрировать и стерилизовать животных со скидкой до 50%

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 25 февраля пройдет акция по стерилизации домашних животных SpayDay

Животное 25 февраля можно привести в государственную ветеринарную клинику, где ему сделают операцию по кастрации и стерилизации со скидкой.

В акции будут участвовать 20 ветлечебниц в Динском, Кавказском, Павловском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Калининском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Тихорецком, Крыловском, Туапсинском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах. Мероприятие также пройдет в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Сочи.

Полный список клиник и подробности акции можно посмотреть здесь.

В пресс-службе департамента ветеринарии Краснодарского края порталу Юга.ру рассказали, что скидка в среднем по краю составляет 30-50% от стоимости по прейскуранту. Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону учреждения. Также в департаменте уточнили, что один человек может привести только одно животное.

Животные Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани отправили в психбольницу женщину, которая зарезала своего ребенка
Сочи направил в Китай медицинские маски для защиты от коронавируса
Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики в просветительских целях
В центре Краснодара ограничат движение из-за праздника
Жители Кубани смогут кастрировать и стерилизовать животных со скидкой до 50%
Один человек пострадал при пожаре в Краснодарском крае

Лента новостей

Реклама на портале