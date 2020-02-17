В начале недели на Кубани потеплеет до 13 °С
Синоптики рассказали, какая температура будет в Краснодарском крае с 17 по 19 февраля
В Краснодаре 17 февраля без осадков, ветер 4-9 м/с, днем временами порывы 8-13 м/с. Днем воздух прогреется до 10-12 °С. В целом по краю сегодня также без осадков, однако утром возможна гололедица. Днем температура составит 6-11 °С, местами до 13 °С. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 12-14 м/с, в Новороссийске — 15-20 м/с. Температура воздуха днем — 7-12 °С.
Во вторник и в среду на Кубани также без осадков, ветер до 13 м/с. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 °С, местами -3…-8 °С. Днем — 5-10 °С, в отдельных районах до 13 °С. На Черноморском побережье без осадков. На участке Анапа — Геленджик ветер с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 °С; днем — 7-12 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.