В начале недели на Кубани потеплеет до 13 °С

Синоптики рассказали, какая температура будет в Краснодарском крае с 17 по 19 февраля

В Краснодаре 17 февраля без осадков, ветер 4-9 м/с, днем временами порывы 8-13 м/с. Днем воздух прогреется до 10-12 °С. В целом по краю сегодня также без осадков, однако утром возможна гололедица. Днем температура составит 6-11 °С, местами до 13 °С. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 12-14 м/с, в Новороссийске — 15-20 м/с. Температура воздуха днем — 7-12 °С.