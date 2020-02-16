В Тбилисской провели массовую зарядку
Краснодарский край Елена Лободина
Станица Тбилисская 16 февраля присоединилась к акции #Зарядка_РФ
Тбилиссцы собрались на главной площади. Их приветствовал глава муниципалитета Евгений Ильин, он пожелал всем хорошего настроения и спортивных побед.
Зарядку провели профессиональные тренеры. В программе были приседания, отжимания, прыжки и другие упражнения, рассказали в пресс-службе администрации района.
Социальный проект #Зарядка_РФ проходит с 2018 года, инициатором и организатором выступает РФСОО «Воркаут Кубань». За это время участие в акции приняли более 8 тыс. человек из 30 населенных пунктов в разных частях страны. Следующее мероприятие в рамках проекта пройдет в Краснодаре 1 февраля.