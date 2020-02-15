Женихов в России проще искать в Москве и Краснодаре, а невест — в Иваново и Ярославле

Согласно данным по количеству разводов и свадеб россиян, ЗАГС для заключения брака в 2019 году стали посещать чаще, чем в 2018 году. За прошлый год в России было заключено 917 тысяч браков и оформлено 528 тысяч разводов. Браков стало больше на 24 тысячи, а разводов меньше на 56 тысяч.

Наиболее активной частью населения в плане заключения и расторжения браков является прослойка населения в возрасте от 25 до 29 лет. Об этом сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения. Снижение количества разводов объясняется, в том числе возросшим количеством так называемых «гражданских браков», то есть — сожительства людей без официального заключения брака. Тенденция на рост бракоразводных процессов наблюдается в Московской области, Краснодарском крае, Удмуртии, Карелии и в Чечне.

Наибольшее количество записей актов гражданского состояния было зарегистрировано в Москве: создано за 2019 год 79 418 семей. На втором месте расположилась Московская область, а замыкает тройку лидеров по количеству браков Санкт-Петербург. Больше всего незамужних женщин, традиционно, в Ивановской области. Помимо этого региона, большой выбор невест присутствует в Ярославской, Тульской и Новгородской областях. А, вот, больше всего неженатых мужчин проживает в Москве (также, в области) и Краснодарском крае.