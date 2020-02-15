Найдена причина едкого запаха в центре Краснодара

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметила, что 14 февраля по Системе 112 поступили сигналы о присутствии едкого запаха газа в Центральном округе города Краснодара.

Запах можно было почувствовать в районе улицы Суворова и Индустриальной, а также, частично, на улице Красной и Северной. По информации диспетчера, утечек газа в данном районе нет. Причиной едкого запаха в центре Краснодара стала пропарка емкостей на одном из производств в обозначенном выше районе. Эти работы являются плановыми.

Мониторинг окружающей среды превышения допустимых норм вредных примесей в окружающей среде не выявил. Работы будут проводиться с 14.02.2020 по 16.02.2020.