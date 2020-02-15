Избитой в Чечне журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

Чечня, Вся Россия

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Елене Милашиной пришло сообщение с угрозами

В Грозном 6 февраля текущего года было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.

В столицу республики женщины прибыли для участия в судебном заседании по делу Ислама Нуханова. По словам потерпевших, нападение произошло практически у входа в гостиницу «Континент», а удары нападавших приходились по лицу и в область живота. Об этом ранее писали Юга.ру. Теперь же в адрес Милашиной на почту «Новой газеты» пришло письмо. Небольшой отрезок из письма, опубликованный изданием, выглядит так: «Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!». Позже Милашина опубликовала письмо полностью на своей странице в фейсбуке.

По информации «Новой газеты», адрес, с которого пришло письмо, зарегистрирован на Анну Иконникову, которая является администратором группы «Подвал Кадырова» в социальной сети «ВКонтакте» (опять же, по мнению издания «Новая газета).

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