Почти миллиард рублей вернули следователи в бюджет Краснодарского края в 2019 году

За минувший 2019 год было рассмотрено 35 129 обращений граждан Краснодарского края и организаций в следственные органы.

Такие цифры были озвучены на заседании коллегии Следственного управления по Краснодарскому краю. В ней принял участие Вадим Бугаенко, руководитель следственного комитета СК РФ по Краснодарскому краю, а также начальник Управления ФСБ по краю Сергей Захарихин, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Несмотря на то, что 54% из обращений не относятся к компетенции Следственного комитета, присутствующие отметили повышение качества работы следственных органов СК РФ в регионе.

Вице-губернатор края Андрей Алексеенко сообщил, что благодаря работе следователей в бюджет региона от раскрытых налоговых преступлений был возвращен почти миллиард рублей. Это практически в два раза выше позапрошлогодних показателей. Количество тяжких преступлений, при этом снизилось в сравнении с 2018 годом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.