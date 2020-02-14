Подросток и мужчина погибли в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В результате ДТП в Курганинском районе 14 февраля погибли два человека

Около 14:50 на дороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе поворота на хутор Южный столкнулись и слетели в кювет ВАЗ-2107 и Ford.

«По предварительным данным, 23-летний водитель "семерки", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, движущемуся по главной дороге, и врезался в него», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате на месте погиб 28-летний пассажир ВАЗа; 22-летнего водителя отечественной легковушки и двух его пассажиров с травмами госпитализировали в ЦРБ Лабинска. Позже один из пострадавших — 16-летний подросток скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как писали Юга.ру, в Успенском районе 13 февраля иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет.

ДТП

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