В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

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С 17 по 19 февраля в Краснодаре сократят время работы трамваев № 6, 11 и 21

В эти дни в Юбилейном микрорайоне будут менять трамвайные пути на разворотном кольце. Работы будут проводиться ночью, поэтому днем график движения останется без изменений, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Последний трамвай № 6 «Юбилейный мкр — улица Димитрова» отправится:

  • из Юбилейного микрорайона — в 21:45;
  • от Димитрова — в 21:54.

Последний трамвай № 11 «Ж/д вокзал "Краснодар-1" — Юбилейный мкр» отправится:

  • от вокзала — в 22.:16;
  • из Юбилейного мкр — в 22:29.

Последний трамваи маршрута № 21 «Юбилейный мкр — улица Солнечная» отправится:

  • из Юбилейного мкр — в 22:17;
  • от Солнечной — в 21:41.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году планируют купить 29 новых трамваев.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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