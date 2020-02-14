В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне
Краснодарский край Елена Лободина
С 17 по 19 февраля в Краснодаре сократят время работы трамваев № 6, 11 и 21
В эти дни в Юбилейном микрорайоне будут менять трамвайные пути на разворотном кольце. Работы будут проводиться ночью, поэтому днем график движения останется без изменений, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Последний трамвай № 6 «Юбилейный мкр — улица Димитрова» отправится:
- из Юбилейного микрорайона — в 21:45;
- от Димитрова — в 21:54.
Последний трамвай № 11 «Ж/д вокзал "Краснодар-1" — Юбилейный мкр» отправится:
- от вокзала — в 22.:16;
- из Юбилейного мкр — в 22:29.
Последний трамваи маршрута № 21 «Юбилейный мкр — улица Солнечная» отправится:
- из Юбилейного мкр — в 22:17;
- от Солнечной — в 21:41.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2020 году планируют купить 29 новых трамваев.