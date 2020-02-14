В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне

В эти дни в Юбилейном микрорайоне будут менять трамвайные пути на разворотном кольце. Работы будут проводиться ночью, поэтому днем график движения останется без изменений, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С 17 по 19 февраля в Краснодаре сократят время работы трамваев № 6, 11 и 21

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