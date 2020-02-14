«ЮгСтройИмпериал» продал первую квартиру по ставке 4,6% от Сбербанка

На юге РФ ипотека наиболее популярна в Краснодарском крае — здесь выдано 42% всех ипотечных кредитов на территории ЮФО. В 2019 году было выдано 25 тыс. жилищных займов на 47 млрд рублей. Это на 39% больше, чем двумя годами ранее. Спрос растет благодаря историческому минимуму процентных ставок, программам господдержки для семей с детьми и сервису DomClick.ru , который упрощает оформление сделки.

Как сообщали Юга.ру, 19 сентября 2019 года «ЮгСтройИмпериал» привлек 1,7 млрд рублей для строительства 3-й очереди ЖК «Элегант». В январе 2020-го компания заключила первое в крае соглашение о реализации комплексного продукта со Сбербанком. Оно позволяет компании перераспределить часть скидки по своему кредиту на строительство в пользу физлица, берущего ипотеку.

«Сбербанк — лидер ипотечного рынка края, здесь каждая вторая ипотека оформляется в нашем банке. Мы стараемся сделать покупку жилья еще доступнее. Сбербанк участвует в программе господдержки семей с детьми, предоставляя ипотеку под 5% годовых. Дополнительная скидка до 4% на ипотечную ставку от застройщика — значимое преимущество для клиентов», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«В компании "ЮгСтройИмпериал" мы стремимся к тому, чтобы строить не только качественное, но и доступное жилье. Сегодня важно, чтобы улучшение жилищных условий и приобретение недвижимости у надежного застройщика стало возможно для каждой семьи. Поэтому сразу поддержали программу "Ипотека от 1%" от Сбербанка. Мы искренне поздравляем собственника новой квартиры с выгодным приобретением», — сказал председатель совета директоров «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

«Скидка 4% на ипотеку в период стройки стала для меня большим бонусом. Огромное спасибо руководству компании, менеджерам и сотрудникам за профессионализм, также благодарю ипотечного брокера за своевременную подачу документов через сайт "ДомКлик". Успехов!» — сказал покупатель квартиры Александр Н.

Предложение доступно для покупателей недвижимости в ЖК «Элегант» на улице Сормовской, 1/3 и улице Старокубанской, 131/1 при выборе квартиры на DomClick.ru у застройщика ООО «ЮгСтройИмпериал» с применением эскроу для расчета по договору долевого участия. Покупатель привлекает кредит в Сбербанке.