На Ставрополье число зрителей Wink достигло 57,8 тысячи

Больше половины пользователей установили приложение на мобильные устройства. Wink позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и сериалы как дома, так и в любой точке на разных устройствах. Сервис доступен и на приставке Wink+, которая подключается по Wi-Fi к любому провайдеру. Оптимальное качество доступно на скорости интернета от 25 Мб/с и выше. Есть опция и проводного подключения. Сервис доступен и на приставках AppleTV и AndroidTV, гаджетах на iOS и Android, на телевизорах от LG и Samsung и на портале win.rt.ru.

«Wink — это не только ТВ, это новый формат развлекательно-познавательного контента. Помимо телеканалов и видеотеки абонентам "Ростелекома" доступны сервисы "Караоке" и "Ростелеком. Лицей" с образовательными программами по русскому и английскому, математике и подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Любители спорта уже оценили официальные прямые трансляции UFC на русском языке. Для киноманов мы собрали лучшие мировые фильмы и сериалы с эксклюзивными переводами. Wink — это возможность выбирать, что и когда смотреть, и не упускать приятных семейных просмотров», — отметила директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Полина Чумакова.

На платформе Wink есть более 200 ТВ-каналов, 18 тыс. фильмов и сериалов. Пользователи могут ставить на паузу и перематывать видео, скачивать фильмы на свое устройство и смотреть их без интернета: в поезде, самолете или на природе. Пропущенный выпуск передачи всегда под рукой в архиве. Контент показывается в высоком качестве HD и Ultra HD (4K). Абонент может объединить приставку и до пяти других устройств под одной учетной записью.