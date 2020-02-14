На Ставрополье число зрителей Wink достигло 57,8 тысячи
Число абонентов сервиса Wink в Ставропольском крае за 2019 год выросло в 2,5 раза и достигло 57,8 тыс. человек
Больше половины пользователей установили приложение на мобильные устройства. Wink позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и сериалы как дома, так и в любой точке на разных устройствах. Сервис доступен и на приставке Wink+, которая подключается по Wi-Fi к любому провайдеру. Оптимальное качество доступно на скорости интернета от 25 Мб/с и выше. Есть опция и проводного подключения. Сервис доступен и на приставках AppleTV и AndroidTV, гаджетах на iOS и Android, на телевизорах от LG и Samsung и на портале win.rt.ru.
«Wink — это не только ТВ, это новый формат развлекательно-познавательного контента. Помимо телеканалов и видеотеки абонентам "Ростелекома" доступны сервисы "Караоке" и "Ростелеком. Лицей" с образовательными программами по русскому и английскому, математике и подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Любители спорта уже оценили официальные прямые трансляции UFC на русском языке. Для киноманов мы собрали лучшие мировые фильмы и сериалы с эксклюзивными переводами. Wink — это возможность выбирать, что и когда смотреть, и не упускать приятных семейных просмотров», — отметила директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Полина Чумакова.
На платформе Wink есть более 200 ТВ-каналов, 18 тыс. фильмов и сериалов. Пользователи могут ставить на паузу и перематывать видео, скачивать фильмы на свое устройство и смотреть их без интернета: в поезде, самолете или на природе. Пропущенный выпуск передачи всегда под рукой в архиве. Контент показывается в высоком качестве HD и Ultra HD (4K). Абонент может объединить приставку и до пяти других устройств под одной учетной записью.
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«Для меня важную роль играет простота и удобство приложения, в Wink контент разбит по категориям и с подборкой фильмов по интересам, плюс я всегда могу посмотреть анонс телепрограмм и отметить для себя то, что хочу посмотреть. Количество фильмов и их разнообразие впечатляет. Стал замечать, что практически не смотрю ТВ дома через телевизор, теперь Wink на смартфоне стал моим личным кинотеатром», — поделился клиент «Ростелекома» Александр Авдеев.
Новинки кинематографа уже сейчас доступны в подписках Wink: «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов». По акции «Включайте праздники» доступен промопериод на 14 дней бесплатного просмотра 101 ТВ-канала и 7 тыс. фильмов с подборкой «Для двоих», «Для него» и «Для нее».
Подключение услуги не занимает много времени — достаточно скачать приложение на одно или несколько устройств и зарегистрироваться в нем либо на портале, используя свой номер мобильного телефона.
Подробную информацию можно найти на портале компании, по телефону 8(800)100-08-00 или в центрах продаж и обслуживания компании.