В центре Краснодара на день ограничат движение на нескольких улицах

В Краснодаре 15 февраля ограничат движение в районе Пушкинской площади

Из-за Дня животновода движение в центре города ограничат 15 февраля с 7:00 до 20:00. Водители не смогут заехать на Пушкинскую площадь, а также проехать по:

улице Пушкина от Рашпилевской до Красной;

улице Рашпилевской от Советской до Пушкина;

улице Советской от Красноармейской до Рашпилевской.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.