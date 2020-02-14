В центре Краснодара на день ограничат движение на нескольких улицах

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 февраля ограничат движение в районе Пушкинской площади

Из-за Дня животновода движение в центре города ограничат 15 февраля с 7:00 до 20:00. Водители не смогут заехать на Пушкинскую площадь, а также проехать по:

  • улице Пушкина от Рашпилевской до Красной;
  • улице Рашпилевской от Советской до Пушкина;
  • улице Советской от Красноармейской до Рашпилевской.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Впервые День животновода в краевой столице отметили в прошлом году. Тогда на празднике наградили лучших представителей отрасли, а также победителей конкурса профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса края.

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