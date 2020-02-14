Под Новороссийском из-за гололеда несколько машин съехали в кювет

Около 7:00 в станице Раевской 69-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Priora съехала с дороги из-за гололеда. На машине была летняя резина, в результате ДТП пострадал 12-летний пассажир. Кроме того, там же произошла еще одна авария с двумя машинами, однако в ней никто не пострадал, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Фотографии аварий на въезде в станицу утром появились в паблике «Новороссийск ДТП» во «Вконтакте». По словам очевидца, вся дорога покрыта льдом.