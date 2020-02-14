«Сбербанк страхование» упростило урегулирование убытков от паводка в Краснодарском крае
«Сбербанк страхование» ввело в Краснодарском крае упрощенную процедуру урегулирования убытков от паводков, которые начались 4 февраля 2020 года после сильных дождей
Сильнее всего пострадали Горячий Ключ и станица Кабардинская. Там компанией застраховано около тысячи жилых домов и квартир. Как сообщали Юга.ру, подтопление произошло потому, что из-за ливней реки Кавярзе и Чепси вышли из берегов.
Больше всего застрахованной недвижимости в «Сбербанк страховании» по программе «Защита дома» в Горячем Ключе — 336 домов и квартир, по ипотечному страхованию — 608, в Кабардинской — 23 объекта по программе «Защита дома», 8 — по ипотеке.
В станице Саратовской под Горячим ключом:
Упрощенное урегулирование подразумевает, что из стандартного пакета документов исключены справки компетентных органов. Заявление о страховом случае можно подать через мобильное приложение «Сбербанк страхование», отделения Сбербанка или через эксперта-оценщика. Получить консультацию и уточнить перечень документов на выплату можно по номеру круглосуточного единого телефона страховой компании 8(800)555-55-57 (бесплатно по РФ).