«Сбербанк страхование» упростило урегулирование убытков от паводка в Краснодарском крае

«Сбербанк страхование» ввело в Краснодарском крае упрощенную процедуру урегулирования убытков от паводков, которые начались 4 февраля 2020 года после сильных дождей

Сильнее всего пострадали Горячий Ключ и станица Кабардинская. Там компанией застраховано около тысячи жилых домов и квартир. Как сообщали Юга.ру, подтопление произошло потому, что из-за ливней реки Кавярзе и Чепси вышли из берегов.

Больше всего застрахованной недвижимости в «Сбербанк страховании» по программе «Защита дома» в Горячем Ключе — 336 домов и квартир, по ипотечному страхованию — 608, в Кабардинской — 23 объекта по программе «Защита дома», 8 — по ипотеке.