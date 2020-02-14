В выходные на Кубани будет без осадков и около 10 °С

В пятницу, 14 февраля, в Краснодаре 7-9 °С, ветер 5-10 м/с, без осадков. В этот же день по краю местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром возможен туман и налипание снега. Температура 3-8 °С, местами до 12 °С. Ветер 5-10 м/с.

В субботу преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +1…-4 °С, в восточной половине до -5…-10 °С. Днем столбики термометра окажутся на отметках 4-9 °С, в некоторых районах до 12 °С. На Черноморском побережье возможны порывы ветра 15-18 м/с.

16 февраля ночью +1…-4 °С, днем 5-10 °С. В районе Новороссийска ветер 15-20 м/с.