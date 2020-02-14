В выходные на Кубани будет без осадков и около 10 °С

Краснодарский край

Распечатать

14, 15 и 16 февраля в Краснодарском крае ожидается сухая и теплая погода

В пятницу, 14 февраля, в Краснодаре 7-9 °С, ветер 5-10 м/с, без осадков. В этот же день по краю местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром возможен туман и налипание снега. Температура 3-8 °С, местами до 12 °С. Ветер 5-10 м/с.

В субботу преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +1…-4 °С, в восточной половине до -5…-10 °С. Днем столбики термометра окажутся на отметках 4-9 °С, в некоторых районах до 12 °С. На Черноморском побережье возможны порывы ветра 15-18 м/с.

16 февраля ночью +1…-4 °С, днем 5-10 °С. В районе Новороссийска ветер 15-20 м/с.

Краснодар Новороссийск Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара на день ограничат движение на нескольких улицах
В Краснодаре парень похитил собаку, чтобы подарить ее девушке
Под Новороссийском из-за гололеда несколько машин съехали в кювет
В Краснодаре в лобовом столкновении пострадали два человека
Пока смерть не разлучит нас. В России набирают популярность совместные завещания супругов
На Кубани иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась в кювет

Лента новостей

Реклама на портале