На даче экс-прокурора Северной Осетии нашли закопанное тело его жены

В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания сообщили, что 4 января 44-летняя женщина ушла из дома в селении Кобань Пригородного района и пропала. Во время осмотра дома, где она жила с мужчиной, 13 февраля следователи нашли захороненное тело. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По данным РЕН ТВ, бывший прокурор республики Игорь Чельдиев уже написал явку с повинной. Он рассказал, что поссорился с женой и ударил ее по голове, проломив череп. После этого он закопал тело погибшей на участке среди мусора. Мужчину задержали, 14 февраля суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Игорь Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.