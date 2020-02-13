В Краснодаре пройдут лекции и тренинги для добровольных пожарных

В Краснодаре в течение марта будут проходить лекции и обучающие занятия для волонтеров от добровольных пожарных Кубани (ДПК)

Стартовое занятие пройдет 1 марта. Весь курс разделили на пять тем, для каждой из которых проведут по две одинаковых лекции — на случай, если какая-то дата окажется для волонтера не подходящей по времени.

На курсе организаторы расскажут о технике и тактике тушения природных пожаров, дистанционном мониторинге и восстановлении лесов после пожаров. Кроме того, на лекциях пообещали поведать о просветительской деятельности (по данным организации, 9 из 10 пожаров происходят по вине человека).

Для участия необходимо зарегистрироваться. Больше узнать о деятельности добровольных пожарных Кубани можно на их сайте.