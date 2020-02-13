На Кубани мужчина подорвался на снаряде, пытаясь разобрать его

В Крымском районе 12 февраля мужчина решил разобрать снаряд и устроил взрыв

По предварительным данным, местный житель нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Он решил разбирать боеприпас, после чего произошла детонация.

В результате взрыва мужчину доставили в местную центральную районную больницу, он получил травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили 13 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юга.ру неоднократно рассказывали о похожих случаях, однако некоторые из них завершались смертельным исходом. Так, на Ставрополье пожилой мужчина пытался самостоятельно разобрать бомбу и погиб в результате взрыва. Житель Ростовской области погиб от осколочных ранений снаряда, который сдетонировал внутри противотанкового ружья 1941 года.

Напомним, в 2016 году в Чечне 11-летний школьник подорвался на мине. А в январе 2019 года 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ нашли в Сочи.