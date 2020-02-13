На Кубани мужчина подорвался на снаряде, пытаясь разобрать его

Краснодарский край

Распечатать

В Крымском районе 12 февраля мужчина решил разобрать снаряд и устроил взрыв

По предварительным данным, местный житель нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Он решил разбирать боеприпас, после чего произошла детонация.

Читайте также:

В результате взрыва мужчину доставили в местную центральную районную больницу, он получил травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили 13 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юга.ру неоднократно рассказывали о похожих случаях, однако некоторые из них завершались смертельным исходом. Так, на Ставрополье пожилой мужчина пытался самостоятельно разобрать бомбу и погиб в результате взрыва. Житель Ростовской области погиб от осколочных ранений снаряда, который сдетонировал внутри противотанкового ружья 1941 года.

Напомним, в 2016 году в Чечне 11-летний школьник подорвался на мине. А в январе 2019 года 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ нашли в Сочи.

Крымский район Оружие Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее устроят благотворительный праздник для детей, больных раком
В Сочи за одно утро были снег, гроза, град и смерч. Юга.ру собрали фото и видео
Центр Краснодара остался без света из-за пожара на подстанции
На Кубани мужчина подорвался на снаряде, пытаясь разобрать его
Российским солдатам будут платить 2 тыс. рублей в месяц
В Таупсе прекратили дело против девушки, которая отбивалась от напавшего на нее мужчину и ранила его ножом

Лента новостей

Статьи

НПФ раскроют информацию о своих инвестиционных портфелях

Почему это важно для будущих пенсионеров?

Статьи

В кабине «Боинга», с ружьем в руке или за гончарным кругом

5 способов заменить подарки переживанием

Статьи

Удовольствие с доставкой

Три краснодарских интим-магазина рассказали о своей работе. 18+

Реклама на портале