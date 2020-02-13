В Сочи за одно утро были снег, гроза, град и смерч. Юга.ру собрали фото и видео

Портал Юга.ру собрал фото и видео непогоды в Сочи 13 февраля, когда за одно утро можно было наблюдать снег, град, сильный ветер и смерч

Нетипичную для Сочи погоду прогнозировали еще накануне: вечером 12 февраля в пресс-службе мэрии Сочи сообщали, что в городе прогнозируют дождь, переходящий в снег, а также гололедицу, грозу и усиление ветра. Уже утром 13 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в предгорной и горной зоне курорта ожидается сильный снег.

В итоге в Сочи действительно пошел снег, причем не только вблизи гор, но и на побережье: