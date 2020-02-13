В Сочи за одно утро были снег, гроза, град и смерч. Юга.ру собрали фото и видео

Краснодарский край

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Портал Юга.ру собрал фото и видео непогоды в Сочи 13 февраля, когда за одно утро можно было наблюдать снег, град, сильный ветер и смерч

Нетипичную для Сочи погоду прогнозировали еще накануне: вечером 12 февраля в пресс-службе мэрии Сочи сообщали, что в городе прогнозируют дождь, переходящий в снег, а также гололедицу, грозу и усиление ветра. Уже утром 13 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в предгорной и горной зоне курорта ожидается сильный снег.

В итоге в Сочи действительно пошел снег, причем не только вблизи гор, но и на побережье:

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����Друзья ! Как Вам морозное утро ? По нашим данным и судя по Вашим сторис, смесью снега с градом и дождем сегодня утром накрыло большинство районов Сочи ! И о боги, даже Адлер. А ещё на море смерчи �� Делитесь скорее своими фото и видео с нами и отмечайте @sochi__today на своих публикациях ! #сочи#адлер#снег#дождь#град#зима#лазаревское#краснаяполяна#краснодар#краснодарскийкрай#sochi#sochi_today

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Также снег заметили и в Адлере:

А помимо него 13 февраля жители Сочи могли наблюдать град и грозу:

В этот же день в Черном море у берегов курорта утром заметили смерч. Местные жители сообщали о том, что он был не единственным этим утром.

Снегом, градом и смерчем все не ограничилось. Также 13 февраля в Сочи поднялся сильный ветер. Как сообщили в паблике «ЧП Сочи» «ВКонтакте», из-за ветра в городе упало как минимум одно дерево и снесло забор:

А вот так ночью выглядел центр Сочи, улица Навагинская:

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